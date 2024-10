Reggio, ok dalla Giunta al progetto di tre nuovi asili nido

La scelta importante dell’Amministrazione Falcomatà è stata quella di dislocare gli otto asili su tutto il territorio comunale, da Catona a Bocale.

Lo afferma l’assessore ai Lavori pubblici Franco Costantino dopo le tre delibere approvate dalla Giunta comunale riguardanti la riconversione ad asilo dell’immobile sito nell’area di Parco Caserta grazie ai fondi Next generation EU , nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione. Lo stesso vale per il nuovo asilo di Catona e per quello collocato nell’area ex Selleria via Ciccarello.

«La richiesta dei posti, come mostrano i numeri, è sempre crescente, considerata l’alta qualità dei nostri asili, anche se la città di Reggio ha una percentuale ancora purtroppo bassa rispetto ai numeri europei per via di una strutturale mancanza di investimenti in passato in questo settore.

Siamo passati da 0 a 355 posti in 10 anni e ora gli asili saranno otto, di cui tre già operativi (nelle zone di Gebbione, Archi e l’asilo aziendale al Cedir), tre realizzati con fondi PNRR e due con i Patti per il Sud. C’è da sottolineare – ha concluso l’assessore Nucera – che nessuna zona verrà penalizzata poiché la scelta importante dell’Amministrazione Falcomatà è stata quella di dislocare gli otto asili su tutto il territorio comunale da Catona a Bocale».