Nuovi corsi di lingue all’Università per Stranieri “Dante Alighieri”

Il Centro Linguistico d’Ateneo “Dante Alighieri” (CLADA), che opera in seno all’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, ha tra i suoi scopi principali la diffusione della conoscenza delle lingue straniere per motivi di studio, ricerca, formazione professionale e crescita culturale. Tramite il CLADA, l’Ateneo interagisce concretamente con il territorio, promuovendo un importante servizio culturale a beneficio dei cittadini, che si aggiunge alla formazione universitaria offerta con i propri Corsi di Laurea agli studenti iscritti, sia italiani che stranieri, oltre che con i corsi di formazione per i docenti di lingua e cultura italiane provenienti da ogni parte del mondo.

Sulla base del successo dei corsi organizzati in passato, grazie ai propri docenti altamente qualificati, per il 2016 il Centro Linguistico d’Ateneo “Dante Alighieri” offre una gamma crescente di lingue straniere, anche extra-europee, aumentando i livelli dei corsi disponibili, che sono rivolti anche al pubblico esterno e destinati a tutti coloro che vogliano coltivare la conoscenza delle lingue. In particolare, costituisce motivo di grande soddisfazione la collaborazione recentemente avviata con il Centro di Lingua Ellenica di Salonicco, che ha consentito la costituzione presso il CLADA dell’unica sede d’esame autorizzata in Calabria per la prestigiosa certificazione di lingua greca “Ellinomatheia”, titolo riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dal 2013. Le iscrizioni per la sessione di maggio 2016 sono aperte per tutti i livelli fino al 13 marzo.

Tutte le lezioni dei corsi di lingue straniere si svolgeranno presso la sede universitaria di Via del Torrione a Reggio Calabria, per due pomeriggi a settimana, nel periodo che va da fine febbraio ad aprile 2016. I corsi saranno tenuti da docenti esperti accuratamente selezionati, e riguarderanno le seguenti lingue: arabo (livello A2), inglese (livello B1), neogreco (livello A1) e spagnolo (livello A1). I livelli A1 di neogreco e spagnolo sono rivolti ai principianti assoluti e agli studenti che necessitano di un ripasso generale delle regole fondamentali e del lessico di base di queste lingue, pur avendole studiate in passato. I livelli A2 di arabo e B1 di inglese sono aperti a coloro che hanno già seguito corsi dei livelli inferiori, o che siano comunque in possesso di idonea preparazione pregressa; i docenti del CLADA sono a disposizione degli interessati per una valutazione preliminare, senza impegno, delle esigenze formative individuali.

Ogni corso comprende 30 ore di didattica, svolte in piccoli gruppi con metodologie didattiche mirate a favorire il migliore apprendimento, e al termine delle lezioni l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” rilascia un attestato di partecipazione al corso. Successivamente alla conclusione delle lezioni, per l’inglese e il neogreco sarà possibile conseguire presso il Centro le certificazioni linguistiche riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Gli interessati possono richiedere ulteriori informazioni direttamente al Centro Linguistico d’Ateneo dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, sito in Via del Torrione 95 a Reggio Calabria, nelle mattine di lunedì, mercoledì e venerdì, telefonando al numero 0965 3696603, o scrivendo via email a:clada@unistrada.it.

Per ulteriori informazioni, il sito web del Centro Linguistico d’Ateneo “Dante Alighieri” è disponibile all’indirizzo www.unistrada.it/clada.