Coronavirus, nuovo caso positivo in provincia di Reggio

A dare l’annuncio, attraverso la sua pagina Facebook, è il primo cittadino Vincenzo Maesano.

“La persona, positiva al primo tampone, si trovava già in quarantena obbligatoria. Il caso è strettamente collegato con la persona risultata positiva nei giorni scorsi. Si rassicura la cittadinanza circa le misure prese: è stata disposta la quarantena obbligatoria per altre persone, in via precauzionale, in attesa dell’esito dei tamponi. La situazione, dunque, resta sotto controllo.