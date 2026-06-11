Finale playoff Scandone-Viola, l’ex Duranti: ‘Al PalaCalafiore con cattiveria per vincere’

La finale playoff tra Felice Scandone Avellino e Redel Viola si sposta sul perfetto equilibrio dell’1-1. Dopo il blitz dei reggini al PalaDelMauro per 66-69, l’ala irpina (ed ex neroarancio) Bruno Duranti, che aveva deciso gara 1 sulla sirena, analizza così ai microfoni di Sport Channel il passaggio a vuoto dei suoi in vista del prossimo capitolo al PalaCalafiore.

“La tensione ci ha giocato un brutto scherzo, la gara non è andata come volevamo. Ora sta a noi essere bravi nel capire che dobbiamo cancellare tutto ciò che è avvenuto oggi e andare in Gara 3 con la testa libera per vincere. È da agosto che siamo qui per l’obiettivo promozione, e non ce lo dimentichiamo sicuramente oggi. Andiamo al Palacalafiore con la cattiveria per portacela a casa”.