Finale playoff Scandone-Viola, l’ex Duranti: ‘Al PalaCalafiore con cattiveria per vincere’
"Sarà di nuovo un'altra partita di nervi, starà a noi essere bravi a gestire quello e a giocare insieme" le parole del giocatore irpino nel post gara
11 Giugno 2026 - 09:29 | di Redazione
La finale playoff tra Felice Scandone Avellino e Redel Viola si sposta sul perfetto equilibrio dell’1-1. Dopo il blitz dei reggini al PalaDelMauro per 66-69, l’ala irpina (ed ex neroarancio) Bruno Duranti, che aveva deciso gara 1 sulla sirena, analizza così ai microfoni di Sport Channel il passaggio a vuoto dei suoi in vista del prossimo capitolo al PalaCalafiore.
Il commento di Bruno Duranti
“La tensione ci ha giocato un brutto scherzo, la gara non è andata come volevamo. Ora sta a noi essere bravi nel capire che dobbiamo cancellare tutto ciò che è avvenuto oggi e andare in Gara 3 con la testa libera per vincere. È da agosto che siamo qui per l’obiettivo promozione, e non ce lo dimentichiamo sicuramente oggi. Andiamo al Palacalafiore con la cattiveria per portacela a casa”.
“Non era facile Gara 1, non era facile Gara 2, non sarà facile Gara 3. Sarà di nuovo un’altra partita di nervi, starà a noi essere bravi a gestire quello e a giocare insieme. Secondo me oggi ci siamo un po’ dimenticati come giocare insieme, sicuramente non l’abbiamo fatto. Bisogna che ci compattiamo, ci compattiamo e tutto può andar bene”.
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