Nuovo caso Covid in un'altra scuola di Reggio: classe in quarantena

Anche i professori si sono messi in quarantena volontaria

Il Covid corre anche a Reggio Calabria. I bollettini giornalieri della Regione ne sono una dimostrazione. Il virus che ci ha costretto per lungo tempo in casa e che ha cambiato, per sempre, le nostre vite, circola, anche, tra i banchi di scuola.

Il primo caso, nella città dello Stretto, si è registrato all'indomani della ripartenza degli istituti scolastici. Uno studente del liceo scientifico 'da Vinci' è risultato positivo al Covid e tutta la classe è stata posta, preventivamente in quarantena. Lo stesso è accaduto anche all'Istituto tecnico economico 'Raffaele Piria'.

Il nuovo caso di oggi, invece, appartiene al Convitto Nazionale di Stato 'Tommaso Campanella'. Sono diversi i gradi ospitati dall'istituito situato nel centro cittadino, ma quella in cui è presente un caso positivo è la scuola media. Una studentessa di una seconda classe è risultata positiva al Covid. I compagni di classe ed i professori, adesso, si trovano in quarantena.