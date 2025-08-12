Nuovo depuratore a Gallico: investimento da 19 milioni per 30mila residenti

"Da tempo auspicavamo che il bando fosse pubblicato e nonostante i ritardi accumulati che da tempo denunciamo - afferma il consigliere Carmelo Versace- non possiamo che cogliere positivamente questa notizia"

Il presidente della sesta commissione consiliare (sviluppo economico, attività produttive – turismo) Carmelo Versace ha registrato positivamente l’atteso sblocco del primo dei sette lotti in programma per la depurazione cittadina, dopo una lunga attesa che si protraeva da diverso tempo. “Da tempo auspicavamo che il bando fosse pubblicato e nonostante i ritardi accumulati che da tempo denunciamo – afferma – non possiamo che cogliere positivamente questa notizia”.

Un intervento da quasi 19 milioni per 30mila persone

“Questo primo intervento, per un importo di quasi 19 mln di euro, interesserà circa 30mila persone e potrà finalmente dare sollievo ad un territorio che è stato da sempre fiore all’occhiello per tutta la città e deve tornare ad esserlo nel presente”.

Riqualificazione e progetti per l’area di Gallico

“Come amministrazione Falcomatà – ha dichiarato Carmelo Versace – abbiamo il dovere di continuare a dare attenzione all’area di Gallico con una prospettiva di riqualificazione più ampia all’interno di un processo che abbiamo già avviato; in questa direzione vanno gli interventi della scuola Boccioni ed il recente progetto di partenariato con le associazioni e gli stakeholders del posto con un finanziamento di oltre 5 milioni di euro: dei quali 2,8 per la riqualificazione del lungomare, 2 per la rigenerazione urbana e sociale del borgo marinaro e 600 mila euro per interventi a sostegno delle piccole e medie imprese dell’intera area nord della città”.

Migliorare i servizi e la qualità della vita

“L’intenzione – ha proseguito Versace – è quella di offrire maggiori servizi migliorando la qualità della vita di questo popoloso e storico quartiere cittadino”. “Siamo sicuri – ha concluso – che un’opera essenziale come quella del nuovo depuratore sia necessaria per lo sviluppo di questo intero territorio e le attività poste in essere dal Comune devono rilanciare Gallico restituendole il ruolo di primo piano che ha sempre svolto per tutta la città”.