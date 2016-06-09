Nuovo organigramma per il Bocale Calcio

Nella serata di mercoledì 8 giugno si è svolto il primo incontro ufficiale tra i dirigenti del Bocale Calcio, per cominciare a gettare le basi in vista della stagione 2016/2017, in cui il club biancorosso punta decisamente a recitare un ruolo da protagonista assoluto, dopo le amarezze delle ultime due annate, contraddistinte da una serie di sfortunate decisioni miste a infortuni a raffica.

Le novità dell’organigramma

In primis, il Presidente Onorario Filippo Cogliandro ha diramato il nuovo organigramma, in cui si registrano alcune importanti new entry. Il ruolo di Team Manager sarà di Domenico Altomonte, uomo esperto che vanta un curriculum di tutto rispetto con alcune esperienze anche in serie D, mentre il nuovo Direttore Generale sarà invece Francesco Ventra. Importanti novità riguardano anche la ‘cantera’, con mister Enzo Bevacqua che sarà affiancato, nel ruolo di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile, da Mario Fragomeni; alla guida della Juniores ci sarà nuovamente Gregorio Suraci, mentre Cosimo Saviano sarà anche nella prossima stagione il tecnico degli Allievi. L’obiettivo del Bocale è quello di allargare il proprio vivaio, aggiungendo alle due categorie già esistenti anche Giovanissimi ed Esordienti; a tal proposito sono stati raggiunti accordi con una Scuola Calcio del reggino e con il Padova Calcio. Alessandro Cogliandro, figlio del Direttore Sportivo Nino Cogliandro, sarà invece il Dirigente Accompagnatore.

Presente alla serata anche uno dei nuovi soci, nonché tra gli sponsor principali, Antonello Fragomeni, proprietario del bar e della gelateria site in zona stadio a Reggio Calabria, oltre che fratello di Mario, che come detto si occuperà del settore giovanile. Confermata anche la partnership con la location in cui la serata si è svolta, ovvero il Bowling San Gregorio di Giovanni Laganà.

La ricerca dell’allenatore

Tra gli argomenti discussi durante l’incontro, la necessità di ingaggiare un allenatore che possa garantire esperienza, profonda conoscenza della categoria, capacità di gestione dello spogliatoio e mentalità vincente. Già nei giorni scorsi sono stati contattati alcuni tecnici corrispondenti a questa descrizione, ma l’obiettivo è trovare l’accordo entro la fine del mese, in modo da poter programmare i movimenti di mercato con la tempistica necessaria.

Per quanto riguarda la squadra, come annunciato a suo tempo dalla società, i contratti verranno sciolti alla fine di questo mese con tutti i tesserati, poi si valuterà il da farsi, tra chi verrà riconfermato e chi invece saluterà. Già assicurate tre riconferme: capitan Cosimo Saviano, probabilmente alla sua ultima stagione agonistica, Leo Secondi, intorno a cui costruire la squadra della riscossa, e Ugo Cuzzucoli. Per altri tre o quattro elementi, si attende di conoscere il responso medico per valutarne le condizioni.

Il cambio di denominazione con l’ADMO

Si tenterà infine di operare un lieve cambio di denominazione, attuabile entro il 21 giugno, accostando al nome della società Bocale Calcio 1983 anche l’ADMO, l’associazione donatori midollo osseo di cui il club biancorosso è partner da diverse stagioni.

Il Bocale Calcio scalda dunque i motori, pronto a costruire una squadra che sia l’avversaria da battere nel prossimo torneo di Promozione, in cui l’imperativo categorico sarà VINCERE!

Organigramma per la stagione 2016/2017

Presidente: Domenico Dorato.

Co-Presidente: Totò Sapone.

Vice-Presidente: Filippo Vadalà.

Team Manager: Domenico Altomonte.

Direttore Generale: Francesco Ventra.

Direttore Sportivo: Nino Cogliandro.

Responsabile Settore Giovanile: Enzo Bevacqua.

Responsabile Tecnico Settore Giovanile: Mario Fragomeni.

Dirigente Accompagnatore: Alessandro Cogliandro.

Custode: Giovanni Saviano.

Magazziniere: Domenico Martino.

Commercialista: Francesco Cuzzola.

Addetto Stampa: Domenico Geria.

Fotografa ufficiale: Caterina Ielo.

Presidente Onorario: Domenico Pellicanò.

Presidente Onorario: Filippo Cogliandro.

Presidente Onorario: Nino Spinella.