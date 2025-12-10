City Now

Reggina vicinissima al terzino sinistro che sostituirà Porcino

La società amaranto punta su un altro over per coprire la corsia bassa

10 Dicembre 2025 - 15:40 | di Redazione

Pallone serie D calciatore

Secondo quanto riferito dal sito specializzato in calciomercato alfredopedulla.com, la Reggina sarebbe vicinissima al terzino Panebianco:

“Un altro rinforzo per la Reggina. Si tratta del terzino sinistro Antonio Panebianco, classe 2001, atteso proprio in questi minuti. Un’operazione resa necessaria dall’infortunio a Porcino che dovrebbe averne per circa due mesi.

Panebianco è cresciuto nel settore giovanile del Catania, ha avuto esperienze con Messina, Livorno, Trapani e Igea Virtus, adesso ripartirà dalla Reggina reduce da tre vittorie consecutive nel girone I di Serie D”.

