Reggina vicinissima al terzino sinistro che sostituirà Porcino
La società amaranto punta su un altro over per coprire la corsia bassa
10 Dicembre 2025 - 15:40 | di Redazione
Secondo quanto riferito dal sito specializzato in calciomercato alfredopedulla.com, la Reggina sarebbe vicinissima al terzino Panebianco:
“Un altro rinforzo per la Reggina. Si tratta del terzino sinistro Antonio Panebianco, classe 2001, atteso proprio in questi minuti. Un’operazione resa necessaria dall’infortunio a Porcino che dovrebbe averne per circa due mesi.
Panebianco è cresciuto nel settore giovanile del Catania, ha avuto esperienze con Messina, Livorno, Trapani e Igea Virtus, adesso ripartirà dalla Reggina reduce da tre vittorie consecutive nel girone I di Serie D”.