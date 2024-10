Occhiuto: ‘Io resto in Calabria, le europee non mi interessano’

Bisbigli e dibattiti stavano diventando sempre più accesi, tanto da richiedere l’intervento del diretto interessato. Il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha da poco condiviso un video sui social in cui smentisce la presunta notizia secondo cui sarebbe pronto a lasciare il timone della propria terra per una poltrona “più grande”.

Il Governatore, come spesso accade, ha scelto un metodo semplice e veloce per far arrivare il messaggio chiaro e forte a tutti i calabresi:

“Secondo alcuni sarei in procinto di lasciare la Calabria per candidarmi alle prossime elezioni europee. Non è così, non ci penso affatto.

Ho preso un impegno con i calabresi e voglio continuare ad affrontare i problemi della Calabria. Ho detto spesso che, al mio arrivo, sembrava quasi che questa terra non fosse stata governata negli ultimi 15-20 anni. Io voglio dimostrare che qualcosa si può muovere, so di non poter risolvere tutti i problemi, ma si può dare un futuro migliore ai cittadini di questa regione.

Perciò tranquilli, non alcuna intenzione di lasciarvi, continuerò a fare il Presidente fino a quando lo vorrete. Le europee non mi interessano”.