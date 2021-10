Regionali, la promessa di Occhiuto: 'Il mio impegno per le funzioni alla Metro City"

Il consiglio metropolitano di Reggio Calabria, con la mozione presentata da Minicuci, chiama...Roberto Occhiuto risponde. L'attribuzione delle piene funzioni alla Metro City un tema fondamentale per lo sviluppo di tutto il territorio dell'area metropolitana, la Calabria è l'unica tra le regioni a statuto ordinario a non aver dato seguito alle disposizioni di legge.

"Si invitano i signori candidati governatore, nonchè i candidati alla carica di consigliere, alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre ad assumere un impegno solenne per presentare e fare approvare dal consiglio una legge regionale di riordino definitivo delle funzioni alle province calabresi ed alla Città Metropolitano di Reggio Calabria entro 6 mesi dall'insediamento", si legge nella mozione presentata dal consigliere Minicuci, approvata all'unanimità.

Nel corso della conferenza stampa tenutasi presso il coordinamento provinciale di Forza Italia, alla presenza del Ministro per il Sud Mara Carfagna e dell'On. Francesco Cannizzaro, Roberto Occhiuto sul tema delle funzioni alla Metro City ha assicurato il proprio impegno...riservando anche una punzecchiatura all'amministrazione metropolitana guidata da Falcomatà.

"Io immagino la Regione come un ente che programma e non che gestisce, quindi ogni delega di funzione è una cosa buona. Io votai per l'istituzione in Parlamento per l'istituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e credo oggi nello sviluppo di questo territorio. Mi impegnerò da Governatore per far assegnare le funzioni alla Metro City, mi auguro però che l'amministrazione metropolitana sappia gestire le funzioni e che sia all'altezza di questo compito".

Il candidato alla presidenza della Regione per la coalizione di centrodestra nel corso del suo intervento ha sottolineato l'affetto per Reggio Calabria e tutte le idee in campo per rilanciare l'area metropolitana.