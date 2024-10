Occhiuto ricorda Jole Santelli: ‘Donna coraggiosa e passionale. Manca a tutti noi’

"Amava in modo viscerale la Calabria, e stava lavorando con grande entusiasmo per il cambiamento"

“Il 15 ottobre di due anni fa veniva a mancare Jole Santelli. Una donna forte, la prima alla guida della nostra Regione, coraggiosa, determinata, passionale. Amava in modo viscerale la Calabria, e stava lavorando con grande entusiasmo per il cambiamento. Manca a tutti noi”.

Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. Il Governatore, però, non è stato l’unico a ricordare la figura della prima Presidente donna della storia calabrese.

A fare un tuffo in un passato alquanto recente è stato anche il Presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso che, in una nota in memoria di Jole Santelli, ha scritto:

“La morte di Jole Santelli, è una ferita ancora aperta. Il suo ricordo costantemente presente nel cuore di chi l’ha conosciuta e le voleva bene. Due anni fa ci lasciava una donna coraggiosa che si è sempre battuta per la Calabria. Ha lavorato al servizio delle Istituzioni fino all’ultimo istante della sua vita. Quel sacrificio è testimonianza indelebile della sua grandezza e che resterà per sempre nella memoria dei calabresi”.

Commoventi le parole dell’assessore Gianluca Gallo, in un post su Facebook: