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La Libreria Buda incontra Pasqualino Placanica

Un romanzo ambientato in una Reggio Calabria invisibile: Pasqualino Placanica ne parla alla Libreria Buda con l'editore Salvatore Bellantone

22 Aprile 2015 - 12:19 | di Vincenzo Comi

Copertina del romanzo L'odore del mare di Pasqualino Placanica (Disoblio Edizioni)

Oggi, alle ore 18:00, per il ciclo di appuntamenti letterari “Libre(r)iamoci”, l’Edicola-Libreria Buda incontra Pasqualino Placanica, autore del romanzo “L’odore del mare” (Disoblio Edizioni). Dialogheranno con l’autore: Giuseppe Buda (Edicola-Libreria Buda), Salvatore Bellantone (Editore). Il ciclo di appuntamenti “Lib(r)eriamoci” è uno spazio di discussione intorno al ruolo dei libri, della lettura e delle librerie nella nuova era, intesi come unici strumenti di emancipazione dalla schiavitù dell’ignoranza.

L’ODORE DEL MARE: Uno scrittore reggino di successo, Ermete De Salvo, incontra la misteriosa Giulia in un luogo pieno di storia e di magia, iniziando un viaggio fantastico per una città millenaria nel corso del quale incontra strani personaggi. Ambientato a Reggio Calabria, L’odore del mare è un romanzo che fa scoprire una città invisibile, come la vede soltanto chi la sente sotto pelle.

PASQUALINO PLACANICA è nato e vive a Reggio Calabria. Blogger su Liberopensatore (paplaca.blogspot.it), collabora con il giornale online Zoomsud.it. Di professione macchinista ferroviere. Scrive anche con lo pseudonimo di “Paplaca”. Ha pubblicato: Storie rriggitane (Disoblio, 2014).

locandina 22 aprile-001

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