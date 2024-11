Oggi l’Open Day al Liceo Scientifico “A.Volta” di Reggio Calabria

Si svolgerà oggi Sabato 17 Gennaio 2015, dalle 15.30 alle 19.30, l’ Open day al Liceo Scientifico “A. Volta”, sito in Via Modena San Sperato, dedicato all’orientamento in entrata per le iscrizioni alle prime classi. Sarà possibile visitare la scuola, vivere esperienze laboratoriali ed incontrare i docenti e gli studenti per ricevere informazioni e chiarimenti sui curricola di studio. Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Angela Maria Palazzolo, illustrerà personalmente l’offerta formativa della scuola ai genitori e agli studenti presenti.

Il Liceo “VOLTA” propone tre indirizzi di studio, Tradizionale, Scienze Applicate e Sportivo e percorsi diversificati per l’ampliamento dell’offerta formativa, dispone di un moderno edificio scolastico, con ampi locali sia interni che esterni che, coniugati ad una moderna didattica modulare, hanno trasformato l’istituto in un campus dove gli studenti possono educarsi, formarsi e crescere in un ambiente sereno e accogliente.