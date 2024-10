Basket – L’Awards Edition dell’Old Star Game supera il muro dei 50mila euro raccolti in 5 edizioni

L’Old Star Game 2020 ha chiuso con un ricavato di 4.500 euro la sua gara di solidarietà in favore di Made in Carcere. L’evento svolto lo scorso 22 febbraio al PalaVerde di Treviso ha permesso di sfondare il muro degli oltre 50mila euro raccolti in 5 edizioni del format creato da WE for YOU Events&Communication di Ale Nava.

Nonostante le defezioni legate all’emergenza coronavirus che stava iniziando a svilupparsi in tutta Italia nella giornata della disputa dell’iniziativa, causando un calo di affluenza di pubblico e ricavi, i 3000 spettatori presenti per rivedere i Miti di Treviso e gli Awards delle precedenti 4 edizioni hanno confermato il richiamo della manifestazione nei confronti dei tifosi più nostalgici ma anche delle giovani generazioni, sia pure risultate le più penalizzate dall’emergenza sanitaria.

Il ricavato dalla vendita dei biglietti e delle divise all’asta, tolte le spese sostenute per l’organizzazione dell’evento, è stato ufficialmente devoluto all’ Officina Creativa – Made in Carcere di Luciana Delle Donne, il charity partner scelto per l’edizione 2020, di cui è Ambassador Santo Versace. Il dato più saliente è che grazie alla somma raccolta a Treviso, la macchina organizzativa dell’ Old Star Game, è riuscita a superare il muro simbolico dei 50.000 euro donati in beneficenza sommando anche i ricavi delle precedenti edizioni nelle città di Reggio Calabria, Bologna, Desio e Trieste.

Il ciclo quinquennale dell’evento itinerante ha visto il Ritorno di 242 partecipanti tra Miti ed addetti ai lavori della storia sportiva di Olimpia Milano, Virtus e Fortitudo Bologna, Treviso, Varese, Cantù, Trieste, Gorizia e Viola Reggio Calabria. A tutti coloro che hanno contributo, tra società, sponsor e partner istituzionali, va un sentito ringraziamento da parte dell’organizzazione. Nell’auspicio che tutto il movimento possa rivivere al più presto le grandi emozioni del suo glorioso passato, presente e futuro.