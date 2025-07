Nuovi ombrelli per i visitatori del Museo Archeologico di Reggio Calabria

"Un piccolo gesto sostenibile per rendere ancora più confortevole l’esperienza di visita, in ogni stagione"

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria mette a disposizione dei visitatori nuovi ombrelli per affrontare sole e pioggia in tutta sicurezza.

“Un piccolo gesto sostenibile per rendere ancora più confortevole l’esperienza di visita, in ogni stagione. La cultura non si ferma: vi aspettiamo per scoprire i tesori della Magna Grecia, con ogni tempo”, si legge nella pagina Facebook del Museo.