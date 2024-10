Omicidio Fortugno, il Presidente Fico: ‘Atto ignobile’

Francesco Fortugno, vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria, è stato assassinato mentre svolgeva il proprio incarico.

“Fu un atto ignobile – ha affermato il Presidente Roberto Fico – espressione dell’arroganza e della violenza della criminalità organizzata calabrese che non poteva accettare l’operato di un politico onesto, che agiva nel segno di un’amministrazione pubblica trasparente, al servizio delle esigenze dei cittadini e costantemente ispirato all’interesse generale”.

Fico prosegue:

“La sua testimonianza riuscì ad arrivare alle coscienze tanto da provocare, alla notizia del suo assassinio, una reazione civile corale ed immediata, soprattutto da parte dei giovani. Il segno dell’eredità ideale di quella “Primavera di Locri” lo si ritrova ancora oggi in tutte le realtà associative che continuano ad opporsi coraggiosamente al ricatto disgregatore e violento della criminalità organizzata. Portare avanti questo impegno è davvero il modo migliore per ricordare Francesco Fortugno e per onorarne la memoria”.