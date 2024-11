Omifer Palmi: non basta una grande partenza, arriva la quarta sconfitta

Nel momento in cui serviva il cambio di passo, la squadra di Palmi non ha avuto la forza per reagire

Parte bene ma cede alla distanza. È un Halloween amaro per la OmiFer Palmi che parte bene in avvio gara, conquista il primo set, ma subisce il ritorno dei padroni di casa che alla lunga si impongono per 3 set a 1. Non riesce ai ragazzi di coach Andrea Radici di ripetere la prova di domenica scorsa in casa contro Macerata e dare continuità ai primi punti conquistati nel campionato di serie A2. Al PalaFrancescucci arriva un nuovo stop contro i padroni di casa del Cantù, trascinati da un super Marco Novello che fa registrare 34 punti a referto. Tra le fila giallo blu non bastano i 19 punti di Lorenzo Sala e i 18 punti di Francesco Corrado.

Svolgimento della partita

Primo set molto equilibrato con Cantù che prova a dettare il ritmo (8/6), ma Palmi resta sempre in scia e pronta al sorpasso, che arriva sul 15/16. Il vantaggio galvanizza capitan Carmelo Gitto e compagni, che conducono fino alla fine chiudendo il set sul 23/25. Cantù non ci sta e reagisce trascinata da Novello. La gara torna in parità con il secondo set chiuso dalla squadra di coach Alessandro Mattiroli sul 25/19.

Nel terzo set, Palmi non riesce a trovare le necessarie contromisure e la Campi Reali Cantù spinge sull’acceleratore. Dopo un breve equilibrio, il set prende una piega sfavorevole alla OmiFer (8/5, 16/10), fino al 25/17 finale. Serve un cambio di passo per riaprire le sorti della gara, ma Palmi non ha la forza di reagire e Cantù continua a martellare.

Il quarto set scorre via senza storia: dal +3 (8/5), si passa presto al +6 (16/10) e al +10 (21/11), preludio al 25/15 finale che chiude i giochi sul 3 a 1 per i padroni di casa.

Prossima partita

Domenica prossima, 3 novembre, tra le mura amiche del PalaSurace, la OmiFer Palmi avrà la possibilità di rifarsi ospitando la Consar Ravenna, attuale capolista del campionato di serie A2, con inizio alle ore 16.

Tabellino:

Campi Reali Cantù – OmiFer Palmi: 3 – 1 (23/25 25/19 25/17 25/15)

Cantù: Cottarelli 4, Butti (L1), Tiozzo 15, Cormio ne, Martinelli, Caletti, Bragatto 4, Quagliozzi, Galliani 8, Candeli 8, Marzorati ne, Corti (L2), Novello 34, Bacco ne.

All. Mattiroli

Palmi: Mariani, Iovieno ne, Gitto 4, Donati (L1), Sperotto 1, Maccarone 3, Corrado 18, Prosperi (L2), Sala 19, Concolino ne, Carbone, Lawrence, Guastamacchia 1, Benavidez 12.

All. Radici

Arbitri: Antonio Giovanni Marigliano e Antonio Mazzarà

Durata: 30’, 28’, 30’, 23’. Totale: 1 ora e 51 minuti