Omifer, la carica del capitano Gitto: a Siena per fare risultato

A caccia di punti in trasferta, Primo confronto assoluto tra Emma Villas Siena, nona a 13 punti, e OmiFer Palmi, ultima a 5, nel campionato di serie A2 Credem Banca. Dopo l’esaltante vittoria contro Porto Viro nella cornice festante del PalaSurace, la squadra guidata da coach Jorge Cannestracci prova a ripetersi in trasferta, dove non ha ancora raccolto punti.

«La vittoria in casa contro Porto Viro ci ha visto protagonisti in positivo. Siamo stati bravi ad avere un bel ritmo gara, un bel entusiasmo e a mantenere le competenze che ognuno di noi aveva. Ci siamo ritrovati molto con il lavoro che abbiamo fatto in palestra che, finalmente, ha iniziato a dare i suoi frutti. Adesso abbiamo due trasferte di fila, entrambe importanti per il nostro cammino, come detto già la settimana scorsa non possiamo fare calcoli: ogni partita per noi è fondamentale. Dobbiamo cercare sempre di fare risultato e portare a casa punti preziosi contro chiunque senza guardare la nostra classifica e quella dei nostri avversari.» – Carmelo Gitto

Il match contro Siena

Nello scorso turno la formazione di casa ha perso nettamente sul campo di Cantù, mentre Palmi ha rotto il tabù delle vittorie piegando 3-1 in casa Porto Viro. L’unico ex del match è proprio il capitano Carmelo Gitto, nel 2019/20 nel roster senese.

«Giocheremo fuori casa, dove ancora non abbiamo raccolto punti ma dobbiamo essere bravi, come fatto domenica scorsa contro Porto Viro, a scendere in campo con la giusta mentalità anche in trasferta, dove potrebbe essere più difficile. Proveremo a metterli in difficoltà sulla base di quello che abbiamo provato in questa settimana. Sappiamo di affrontare una squadra ben attrezzata, che viene da una sconfitta e che gioca in casa, quindi si vorrà riscattare, ma noi dobbiamo provare a metterli in difficoltà mettendo a frutto il lavoro settimanale.» – Carmelo Gitto

Partita e arbitraggio

Ad arbitrare l’incontro tra Siena e Palmi, in programma domenica 8 dicembre alle ore 16:00, saranno il primo arbitro Pernpruner Marco e il secondo arbitro Jacobacci Sergio.