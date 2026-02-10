La Rotta Civica di Onda Orange fa tappa a Vinco e Pavigliana

Continua il viaggio di Rotta civica di Onda Orange tra i quartieri cittadini. Sabato sette il van arancione ha fatto tappa nelle borgate di Pavigliana e Vinco.

Anche questo appuntamento ha avuto come protagonista l’ascolto dei residenti e delle realtà associative che nel tempo hanno sempre provato a battersi per ottenere qualcosa che nei luoghi ritenuti civilizzati dovrebbe essere scontato come pulizia delle strade, la sicurezza di avere anche nei prossimi anni un presidio scolastico, una viabilità senza rischi e la salubrità dei luoghi di sepoltura.

Oltre agli incontri informali con vari residenti, la compagine Orange è stata accolta dalla presidentessa del comitato Pro Vinco e Pavigliana, l’avv. Francesca Ventura. Certamente il tema dei collegamenti appare essere uno dei nodi fondamentali da sciogliere.

Criticità emergono nella viabilità interna alle borgate come nel caso del collegamento con la località San Vincenzo che necessita di interventi di messa in sicurezza.

Ma grande attenzione andrebbe riversata sulla manutenzione dell’asse stradale che da Vinco raggiunge la località Cannavò che rappresenta l’unica via di collegamento verso il centro storico cittadino. Sempre connesso al tema della viabilità appare essere quello delle incompiute.

Strategico sarebbe per la popolazione del quartiere il completamento del cantiere degli assi di collegamento sulle sponde della fiumara Calopinace. Nelle scorse settimane i riflettori di Onda Orange si erano accesi proprio sul tema dei collegamenti viari ai margini del Calopinace e del Sant’Agata che da anni attendono una soluzione all’ impasse che ne impedisce il completamento.

Inoltre, grande attenzione andrebbe posta, secondo l’avv. Ventura, su un programma di manutenzione ordinaria che prenda in carico la corretta gestione dei canali di scolo ai margini della carreggiata.

Molta preoccupazione è destata dalla prospettiva di chiusura del locale plesso scolastico che lascerebbe l’intero comprensorio privo di un fondamentale presidio educativo. Appare necessario il mantenimento dell’erogazione formativa primaria anche in questa fase di calo di iscrizioni.

Altra nota dolente ormai cronicizzata per i territori di Vinco e Pavigliana è rappresentata dall’illuminazione pubblica ormai vetusta e spesso malfunzionante che necessita di un efficientamento al fine di garantire maggiore sicurezza ai residenti e agli automobilisti.

Altro intervento ormai improcrastinabile appare essere quello di una netta e radicale sostituzione della rete idrica che necessita di un organico ammodernamento al fine di evitare la costante interruzione del servizio di fornitura. Infine, maggiore attenzione si richiede verso i più giovani che sono costretti a crescere senza spazi aggregativi e adatti alle attività sportive.

L’ avv. Ventura ha ricordato come le stesse criticità erano confluite in un documento datato agosto 2020 e consegnato, al tempo, ai candidati alle elezioni comunali. Le indicazioni presenti nel testo, in questi anni, sono rimaste frasi inascoltate.

Ma se è vero che le criticità sono tante, questo territorio, come gli altri della nostra città, conserva piccole perle che attendono solo di essere riscoperte dagli stessi residenti. In questo caso possiamo citare i resti della chiesa di San Vincenzo o le grotte di San Cipriano.

Il viaggio di Onda Orange alla scoperta di criticità e potenzialità del territorio reggino continua rimanendo aperto alle segnalazioni dei reggini che possono pervenire tramite canali social.