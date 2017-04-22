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‘One Power’ alle Final Four Scudetto

La One Power Reggio Calabria supera Lecce in gara-2 davanti a circa 4000 spettatori e vola alle Final Four di San Giovanni Valdarno per la promozione in serie A

22 Aprile 2017 - 19:34 | di Pasquale Romano

One Power Reggio Calabria, squadra di basket in carrozzina

La “One Power” Reggio Calabria Basket in Carrozzina si aggiudica anche gara-2 dei play off contro Lecce. In un “PalaCalafiore” gremito (circa 4000 presenze), la formazione guidata da coach Cugliandro batte i pugliesi e stacca il pass per le “Final Four” promozione in serie A che si disputeranno a San Giovanni Valdarno dal 2 al 9 Maggio.
A guidare i reggini ci pensa il solito Rossetti autore di 26 punti. Sugli scudi anche capitan Ilaria D’Anna e Dima che realizza cinque punti

ONE POWER: Rossetti 26, Faraouk 2, Dima 5, Cherubini 8, Comandè 0, Pellegrini 11, Megalizzi 0, Polimeni 0, Dell’Osso 0, Petruzza 0, D’Anna 6

LECCE: De Nuccio 0, Longo 9, Stella 10, Ingrosso 1, Calò 17, Spedicato 8, Guarascio

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