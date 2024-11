Grandi successi per il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco di Reggio

Continuano i successi del Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria. A Firenze si è svolto il campionato italiano esordienti di lotta greco romana. Due titoli italiani, un bronzo ed altri due ottimi piazzamenti il bottino portato a casa dai giovanissimi atleti dei Vigili del Fuoco. Nella categoria 32 kg. medaglia d’oro per il giovanissimo Andre Martino, che ha avuto vita facile negli incontri disputati. Nella categoria 59 kg. altro titolo e medaglia d’oro per Davide Maragucci, che ha sbaragliato gli avversari e vinto tutti gli incontri per superiorità tecnica. Nella categoria 85 kg. ottimo terzo posto e medaglia di bronzo per Giuseppe Minniti, alla sua prima partecipazione ad una gara importante. Ottimi piazzamenti di Alfonso Lesci nella categoria 47 kg. e Daniele Periti nella categoria 67 kg. Continua senza sosta il paziente e scrupoloso lavoro dei tecnici Ignazio Romanò, Fabio Spanò e Mimmo Spanò, che insieme agli atleti saranno impegnati sabato 2 aprile a Roma, nei campionati italiani cadetti di lotta stile libero.