Al ‘Volta’ l’inaugurazione dei nuovi impianti sportivi

Sabato 14 Gennaio Il LICEO SCIENTIFICO “ A. VOLTA” di Reggio Calabria apre le porte al territorio e fa visitare la sue strutture durante tutta una intensa giornata.

L’inaugurazione dei nuovi impianti

Si comincerà alle ore 10, presso il Campus “A. Volta” , con l’inaugurazione dei nuovi impianti sportivi e delle strutture ecosostenibili che arricchiscono le infrastrutture del Liceo già caratterizzato da moderni ambienti di apprendimento ed ampi spazi vivibili da ogni studente in libertà e soprattutto in sicurezza.

Gli impianti sportivi sono stati realizzati grazie al Programma 2007-2013 – POR FESR 2007 IT 16 1PO004 – “Ambienti per l’apprendimento” – Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo C la cui finalità era incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; ma l’obiettivo più importante era quello dell’inclusione infatti si è voluto potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e migliorare la qualità della vita per gli studenti. La scuola, dall’anno scolastico 2014-2015 anche Liceo ad Indirizzo Sportivo oltre che Ordinamento e Scienze Applicate, ha così implementato gli ampi spazi che circondano la palestra con un campo polivalente di Basket/Handball, uno di Volley, un percorso ginnico-atletico e uno spazio ricoperto da pannelli fotovoltaici che produrrà energia alternativa per la scuola, sede anche di un rilevatore sismico, e per il territorio.

Numerose autorità del mondo politico-istituzionale e sportivo invitate dal Dirigente Scolastico, Professoressa Angela Maria Palazzolo, a presenziare alla cerimonia inaugurale, hanno garantito la propria presenza; a fare da cornice all’intera manifestazione gli studenti del Liceo, autentica forza dell’istituzione educativa, attori principali della comunità del Volta e destinatari privilegiati di un liceo che ha saputo trasformare la perifericità in punto di forza per una scuola che è un polo culturale di qualità e con un’ offerta varia e diversificata.

L’open day del pomeriggio per le scuole medie

Nel pomeriggio l’ appuntamento è fissato per gli studenti delle scuole medie e per i loro genitori che , a partire dalle 15.30, potranno , durante l’open day, visitare le strutture interne ed esterne, i laboratori, utilizzare i campi sportivi, incontrare il dirigente scolastico, i docenti della scuola e gli alunni e essere informati sulle attività , i progetti del Liceo e soprattutto sperimentare in loco la didattica laboratoriale e interattiva attraverso le simulazioni che faranno nel corso della visita che si concluderà con uno spettacolo di teatro sport nella meravigliosa palestra del Liceo.

La comunità del liceo Volta è lieta di invitare la cittadinanza a partecipare .