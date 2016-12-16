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Open day agli Istituti Fermi – Boccioni

Il primo dei tre Open Day per visitare aule, palestra e laboratori e conoscere gli indirizzi di studio e l'offerta formativa degli Istituti Fermi - Boccioni

16 Dicembre 2016 - 10:45 | di Redazione

Facciata degli Istituti Fermi - Boccioni di Reggio Calabria

Giorno 17 dicembre, si svolge il primo dei tre OPEN DAY previsti, nei locali dei nostri Istituti siti in via Itria (angolo Viale Messina) e in via Sbarre Sup. Diram. Laboccetta.

I locali restano aperti dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Venite a visitare le rinnovate Strutture scolastiche: aule, palestra, laboratori e a prendere visione degli indirizzi di studio e della rilevante Offerta Formativa, apprezzata dai nostri ragazzi e dalle famiglie.

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I.I.S. Boccioni-FermiReggio Calabria Scuole Superiori
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