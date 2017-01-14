‘Open day’ al Carducci, la scuola si apre al territorio
L'Istituto Comprensivo Carducci - Da Feltre apre le porte al territorio domenica 15 e 22 gennaio con laboratori e associazioni
14 Gennaio 2017 - 09:45 | di Vincenzo Comi
Domenica 15 gennaio e domenica 22 gennaio 2017 l’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre” di Reggio Calabria aprirà le porte al Territorio per rendere visibile il nuovo percorso formativo che l’Istituzione ha intrapreso grazie all’accorpamento di scuole di eccellenza come il “Carducci” e il “Vittorino”. La scuola sarà aperta dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 (domenica 15 e domenica 22 gennaio 2017).
L’Open day è fortemente voluto dal Dirigente scolastico Rina Pasqualina Manganaro e dai docenti della scuola per dare visibilità alle logiche educative ed alle strategie metodologiche adottate.
Gli utenti avranno la possibilità di visitare l’Istituto nelle sue singole strutture e di visionare i numerosi laboratori, le aule dotate di tecnologie avanzate, gli uffici, i servizi nonché di conoscere alcuni dei docenti che risponderanno volentieri alle domande sull’ampia offerta formativa e progettuale.
All’iniziativa parteciperanno, tra gli altri, anche l’Associazione “Libera: nomi e numeri contro le mafie”, il Circolo del tennis “Rocco Polimeni” di R. C., l’Associazione musicale “Mille note” del Maestro Roberto Caridi e l’Associazione Pre-post accoglienza “L’Officina della Fantasia”, che si occuperanno di illustrare i loro servizi facendo animazione con i bambini che interverranno.
Un’occasione, dunque, per visitare “dall’interno” una realtà educativa che funziona, una scuola del “saper fare” in linea con i parametri europei e che coinvolge i fanciulli della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado, offrendo loro una formazione di cittadinanza attiva valida per affrontare le nuove sfide dell’era tecnologica.
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