Open Day al Liceo Artistico ‘M. Preti – A. Frangipane’
Sabato 14 gennaio porte aperte al Liceo artistico Preti-Frangipane, con laboratori e sala museale per le famiglie degli studenti di terza media
13 Gennaio 2017 - 18:51 | di Vincenzo Comi
Domani, sabato 14 gennaio, il liceo artistico “M.Preti-A. Frangipane” di Reggio Calabria Calabria resterà aperto per l’intera giornata, per fornire a genitori e allievi interessati delle classi terze della scuola secondaria di primo grado la possibilità di conoscere le diverse potenzialità del liceo;
con l’occasione sarà possibile visitare i numerosi e attrezzatissimi laboratori, nonchè la sala museale in cui sono custodite importanti e preziosissime opere d’arte. Dalle ore 9,00 alle ore 17,00 i docenti delle discipline curriculari e laboratoriali saranno presenti per fornire chiarimenti e indicazioni sull’offerta formativa dell’istituto.
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