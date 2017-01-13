Open Day al Liceo Artistico ‘M. Preti – A. Frangipane’

Domani, sabato 14 gennaio, il liceo artistico “M.Preti-A. Frangipane” di Reggio Calabria Calabria resterà aperto per l’intera giornata, per fornire a genitori e allievi interessati delle classi terze della scuola secondaria di primo grado la possibilità di conoscere le diverse potenzialità del liceo;

con l’occasione sarà possibile visitare i numerosi e attrezzatissimi laboratori, nonchè la sala museale in cui sono custodite importanti e preziosissime opere d’arte. Dalle ore 9,00 alle ore 17,00 i docenti delle discipline curriculari e laboratoriali saranno presenti per fornire chiarimenti e indicazioni sull’offerta formativa dell’istituto.