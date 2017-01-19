Open Day al Liceo Classico ‘T.Campanella’

Sabato 28 Gennaio 2017 dalle ore 15.00 alle ore 20.00 il Liceo Classico “Tommaso Campanella” aprirà le sue porte alle famiglie e agli allievi delle scuole secondarie di primo grado della città e della provincia che vogliano visitare i suoi locali e avere opportune informazioni sull’offerta formativa, i percorsi di studio e gli indirizzi attivati per l’anno scolastico 2017/2018.

Per l’occasione saranno aperti i laboratori della scuola e si potrà accedere alle aule nelle quali verranno svolte dagli allievi e dai docenti interessanti attività di carattere musicale, letterario, teatrale e scientifico.