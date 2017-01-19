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Open Day al Liceo Classico ‘T.Campanella’

Porte aperte il 28 gennaio dalle 15 alle 20: laboratori musicali, letterari, teatrali e scientifici per scoprire l'offerta formativa

19 Gennaio 2017 - 07:03 | di Vincenzo Comi

Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria, open day del 28 gennaio 2017

Sabato 28 Gennaio 2017 dalle ore 15.00 alle ore 20.00 il Liceo Classico “Tommaso Campanella” aprirà le sue porte alle famiglie e agli allievi delle scuole secondarie di primo grado della città e della provincia che vogliano visitare i suoi locali e avere opportune informazioni sull’offerta formativa, i percorsi di studio e gli indirizzi attivati per l’anno scolastico 2017/2018.

Per l’occasione saranno aperti i laboratori della scuola e si potrà accedere alle aule nelle quali verranno svolte dagli allievi e dai docenti interessanti attività di carattere musicale, letterario, teatrale e scientifico.

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