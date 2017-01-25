Open Day all‘Istituto Comprensivo ‘Galluppi-Collodi-Bevacqua’
Fino al 6 febbraio i plessi dell'Istituto Comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua aprono le porte a genitori e futuri alunni per l'anno scolastico 2017/18
25 Gennaio 2017 - 12:43 | di Redazione
L’Istituto Comprensivo “Galluppi-Collodi-Bevacqua” di Reggio Calabria apre le porte alla cittadinanza per rendere visibile il proprio percorso formativo e fornire a genitori e futuri alunni opportunità di scelta per l’anno scolastico 2017/18. Tutti i plessi saranno aperti ogni giorno dal lunedì al venerdì fino a lunedì 6 febbraio, per la presentazione dell’Istituto. L’Open Day è fortemente voluto dalla Dirigente scolastica Mariantonia Puntillo e dai Docenti per dare visibilità ai percorsi didattico-educativi, laboratoriali e progettuali che saranno effettuati durante l’anno scolastico. Gli utenti avranno la possibilità di visitare l’Istituto nelle sue singole strutture e di visionare tutte le aule dotate di tecnologie avanzate, i laboratori, gli uffici, i servizi nonché di conoscere alcuni dei Docenti che risponderanno a domande sull’ offerta formativa . Un’occasione da non perdere per visitare una storica realtà scolastica, ben radicata sul territorio ma allo stesso tempo in linea con i parametri europei e che coinvolge gli alunni della scuola dell’Infanzia (Botteghelle e Collodi), della scuola Primaria (Galluppi e Collodi) e della scuola Secondaria di primo grado (Bevacqua), offrendo loro una formazione integrale, valida per affrontare le nuove sfide dell’era tecnologica.
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