Open Day di Minibasket nel ricordo di Kobe Bryant

L’Open Day provinciale Aquilotti-Gazzelle è andato in scena nella splendida struttura dell’istituto Maria Ausiliatrice a RC.

Circa 160 bambini e bambine delle annate 2009-2010-2011 sono scesi in campo con le canotte delle loro società di appartenenza (PGS-LMK-VIS-JUMPING-VIOLA-PANTERA-PELLARO-KLEOS-LOCRI-SIDERNO-JOLLY) hanno colorato i due campi allestiti all’interno della palestra e all’esterno sul nuovissimo playground, accompagnati da una calorosa folla di genitori e parenti festanti.

Un’ottima giornata di sport all’insegna del minibasket e del divertimento nel luogo più simbolico per quanto riguarda la nostra memoria reggina sul compianto Kobe Bryant.

Tante partite giocate senza sosta, un piccolo dolce premio per tutti e una bellissima esperienza grazie anche alle sapienti mani di chi insieme alle suore ormai da anni gestiste diligentemente la struttura il PGS Oradonbosco.