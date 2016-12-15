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Open Day Natalizio all’ITT ‘Panella – Vallauri’

Open Day di Natale con un incontro sul rapporto tra musica lirica e valori della legalità, tenuto dall'assessore provinciale Lamberti Castronuovo

15 Dicembre 2016 - 18:19 | di Redazione

Open Day natalizio dell'ITT Panella - Vallauri di Reggio Calabria

Nel Corso dell’Open Day natalizio organizzato da questa Istituzione Scolastica il 17 Dicembre a partire dalle ore 15,00, presso la Biblioteca dell’Istituto il dott. Lamberti -Castronuovo Assessore alla Cultura e alla Legalità della Provincia di Reggio Calabria, svolgerà un interessante incontro sul rapporto tra la musica lirica e i valori della legalità.

Attraverso questo progetto educativo, il Dott. Lamberti-Castronuovo, grande esperto di musica lirica, avvicinerà gli studenti a questo genere musicale da molti ritenuto “di nicchia” e pertanto poco conosciuto dalle giovani generazioni.

Nel corso dell’incontro sarà presente la dott.ssa Mirella Nappa responsabile dell’ATP di Reggio Calabria.

Vista l’altissima valenza culturale e valoriale dell’incontro, si invitano i docenti dell’istituto l’intera comunità scolastica e la cittadinanza a partecipare.

locandina-open-day-itt-panella-vallauri-17-dicembre-2016

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Eduardo Lamberti CastronuovoITT Panella - VallauriReggio Calabria Scuole Superiori
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