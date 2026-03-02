Sopralluogo all’“Opera” di Tresoldi, Battaglia: ‘Verificato lo stato dell’arte dopo i danni causati dal vento’

Il sindaco f.f.: «L’obiettivo è restituire alla cittadinanza e ai visitatori un elemento identitario del nostro paesaggio urbano»

Come preannunciato, si è svolto qualche ora fa sul Lungomare Falcomatà un sopralluogo all’“Opera” di Tresoldi per verificare lo stato dei luoghi dopo i danni causati nei giorni scorsi dal forte vento.

Il sopralluogo ha riguardato l’installazione monumentale realizzata dall’artista Edoardo Tresoldi, dal 2020 uno dei simboli del Waterfront cittadino e punto di riferimento culturale e turistico. Sul posto c’erano il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, Daniela Neri, funzionario del settore Cultura. E. Q. Programmazione, valorizzazione e promozione dei beni culturali, il Rup comunale dell’intervento Grazia Pitasi e l’ingegnere Michele Masciavè, tecnico incaricato dall’azienda.

«Il sopralluogo è stato prontamente organizzato dal settore Cultura – ha spiegato Battaglia – dopo gli eventi meteorologici avversi e imprevedibili che hanno colpito “Opera”, un’attrazione che contribuisce a dare lustro alla città.

L’intento, in queste ore, è verificare lo stato dell’arte per poi intervenire. L’obiettivo è programmare gli interventi necessari per il ripristino e la messa in sicurezza della struttura, così da restituire pienamente alla cittadinanza e ai visitatori un’opera che rappresenta un elemento identitario del nostro paesaggio urbano».