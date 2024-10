Reggio, #InManiSicure: “Una carezza per l’anima. Grazie Compagnia della bellezza”

Taglio e piega gratuito a tutti gli operatori sanitari, gli impiegati degli ospedali, i medici di base e gli operatori della Croce Rossa. È stato questo il modo in cui Compagnia della bellezza ha scelto di ringraziare chi, durante i mesi più difficili della pandemia in Italia, ha lavorato instancabilmente per garantire la sicurezza di un’intera comunità.

Un gesto semplice, ma di certo non scontato che ha emozionato gli operatori sanitari.

Anche Alessio e Gaetano Repaci, proprietari del salone di parrucchieri di via Reggio Campi I tronco, hanno sposato il progetto ideato dal loro franchising e, in queste settimane hanno raccolto la gratitudine delle loro clienti. Una, in particolare, ha commosso tutto lo staff con le sue dolci parole:

“Ero un pò titubante quando ho letto di questa iniziativa. Fermandomi un attimo a riflettere, poi, ho pensato: ‘Ma perchè non dare fiducia?” Così sono venuta da Alessio e Gaetano di Compagnia della bellezza a Reggio Calabria. Sapete qui cosa ho trovato? Accoglienza. Ciò che però mi ha colpito è il mio stato d’animo: mi sono sentita libera di essere me stessa, di mettermi in mano a dei professionisti che mi hanno trasformato. Grazie davvero a tutti i ragazzi. Sono veramente emozionata perchè durante quella che potrebbe sembrare una semplice ‘seduta dal parrucchiere’ ci siamo scambiati dei pensieri che mi hanno fatto capire il cuore straordinario di questa campagna cui il salone ha aderito. Mi sono sentita davvero #InManiSicure. Per noi, operatori sanitari, che abbiamo vissuto dei momenti bruttissimi lavorando a stretto contatto con persone che hanno avuto il Covid o che contano delle vittime fra amici e parenti, sapere di avere qualcuno che ci dona una carezza è un dono inestimabile. Nel mio caso è stato una carezza per l’anima”.

L’operatrice sanitaria, che subito dopo aver terminato il suo turno di lavoro, si è recata al salone per farsi coccolare dal parrucchiere, conclude:

“Grazie compagnia della bellezza, grazie Alessio e Gaetano, grazie a tutto lo staff. Siete stati unici”.

Dal canto loro, i gestori del salone reggino non possono che essere soddisfatti dell’ottima risposta ricevuta:

“La cittadinanza ha capito il nostro intento ed ha risposto positivamente all’iniziativa di Compagnia della bellezza. Se le nostre mani possono essere un mezzo per prenderci cura di chi si è preso cura di noi, perchè non farlo? Ricordiamo a tutti reggini, clienti e non, del settore sanitario che la nostra promozione #InManiSicure è valida fino al 31 luglio. Insieme al taglio ed alla piega gratuita, riceveranno anche una shopping bag contente dei sachet di prodotti L’Oréal Professionnel e un gel igienizzante mani prodotto dagli stabilimenti L’Oréal riconvertiti durante l’emergenza”.

Alessio e Gaetano concludono:

“Vi aspettiamo al nostro salone per donarvi un momento di relax ed una carezza”.

