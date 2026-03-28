‘Ndrangheta: 3 arresti nel reggino per detenzioni e vendita di armi da guerra

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre soggetti, accusati di detenzione e vendita di armi da guerra, armi comuni e armi clandestine.

L’operazione riguarda la Piana di Gioia Tauro e interessa anche uno dei cartelli criminali egemoni in quell’area territoriale.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 9:30 odierne presso i locali del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, siti in via Enotria n. 107, Reggio Calabria.