Operazione sinergica: Domotek Volley e Ssd Pol.d.Gi.A.Re. Melito insieme!

La società cara al Presidente Polimeni comunica di aver trovato un accordo di partnership con la Ssd Pol.d.Gi.A.Re. di Melito Porto Salvo, un’unione che segna un passo strategico per la promozione e la qualificazione del movimento pallavolistico nell’area jonica.

Con questa sinergia, la Domotek Volley, che da questa stagione allarga ulteriormente il suo impegno partecipando anche ai campionati di Serie C maschile e femminile, consolida la sua vocazione di polo volleyistico a 360 gradi.

L’obiettivo è chiaro: creare un percorso condiviso e di valore, portando il know-how della massima realtà regionale in un bacino ricco di potenziale.

Le anime di questo progetto sono Franca Ventura e Fortunato Laface, i pilastri della Ssd Pol.d.Gi.A.Re. Melito P.S., che con passione e dedizione hanno costruito una realtà non è una newcomer del settore.

Con un solido radicamento nel territorio, la società vanta già oltre 70 giovani atleti tesserati e ha partecipato lo scorso anno a diversi campionati di categoria, dimostrando un’ottima capacità organizzativa e un serio lavoro di base.

Grazie a questo accordo, la società melitese potrà affiancare al proprio nome quello della Domotek Volley e avvalersi dello staff tecnico del settore giovanile della società di Serie A3.

Un’operazione che va ben oltre un semplice accostamento di loghi. È un abbraccio a una società che ha sempre lavorato con serietà e abnegazione, e a un intero territorio.

Il versante jonico, infatti, da troppi anni sente la mancanza di una pallavolo di alto livello.

La Domotek Volley, con questa mossa, dimostra ancora una volta di non essere solo una squadra che disputa campionati nazionali, ma un vero e proprio motore di sviluppo per lo sport in Calabria. Il futuro del volley in Calabria si scrive anche così: unendo le forze, condividendo le competenze e puntando sui giovani. Benvenuta, alla Ssd Pol.d.Gi.A.Re. Melito P.S., in questa grande famiglia chiamata SportSpecialist!