"Ducale", anche da Tuccio la richiesta al Prefetto: "Disponga Commissione di accesso"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di Luigi Tuccio, ex Assessore del Comune di Reggio Calabria rivolta al Prefetto di Reggio Calabria, Dott,ssa Clara Vaccaro.

Lettera aperta a Sua Eccellenza la Signora Prefetto di Reggio Calabria,

“Io, Assessore dimissionario del Comune di Reggio Calabria, sciolto per infiltrazioni mafiose, nel silenzio bipartizan della inutile politica reggina, Le chiedo sommessamente di determinare la Commissione di Accesso per il Comune di Reggio Calabria.

Poco tempo dopo il momento in cui fui immotivatamente coinvolto nelle vicende della relazione prefettizia, sistematicamente smentita nei suoi contenuti dalla forza della verità e della storia, che ne hanno certificato la totale infondatezza, l’allora Procuratore Cafiero De Raho, oggi paladino politico del Movimento Cinque Stelle, ammoniva che la lotta contro la criminalità organizzata non possa prescindere da una lettura in profondità ed in trasparenza nelle pieghe più intime dei rapporti tra il mondo politico amministrativo e gli esponenti della criminalità organizzata, nella veste di imprenditoria mafiosa”.

“Orbene, oggi, sulla base di un cultura garantista ricevuta jure hereditario ed alla quale attingo a piene mani, convinto che le indagini debbano fare il proprio corso e gli indagati restano presunti innocenti fino a sentenza passata in giudicato, “leggo” lo splendido e roboante silenzio al quale assistiamo, non soltanto del suddetto movimento politico ma ancora di più delle estemporanee associazioni, quale “Reggio Non Tace”, che si accodano al significante mutismo di esponenti politici locali – da Destra a Sinistra – sedenti in consiglio comunale o nelle stanze delle sedi partitiche reggine e romane che, invece, all’epoca del mio coinvolgimento, quale Assessore comunale esterno, per una vicenda giudiziaria che non mi riguardava affatto, né come persona nè come amministratore, non esitarono a lanciare strali di moralismo, scagliatimi contro da destra e da manca, addirittura ipotizzando che, tramite la mia persona (cresciuta a pane e legalità sin dai primi vagiti), una sorta di virus criminogenetico fosse potuto arrivare dentro le scelte della pubblica amministrazione e, dunque, mi vennero coralmente “consigliate” le dimissioni.

Naturalmente, oggi, alla luce delle odierne vicende che, invero, certificano a più riprese, quantomeno le irregolarità amministrative dei risultati elettorali, invero denunciate sin da subito dal solo Klaus Davi, rilevo, con grande amarezza, la camaleontica insensibilità della politica, tutta!, ai valori dell’etica politica e della tutela del bene pubblico, rimodulando il proprio pensiero alla luce delle attuali convenienze, trincerandosi dietro ad un conveniente silenzio, finalizzato alla tutela dei singoli emolumenti percepiti per via consiliare, in barba a qualsivoglia valore etico e ragioni di opportunità all’epoca sbandierati ed oggi disvelando le vere ragioni di opportunità ed anzi di opportunismo politico”.