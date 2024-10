Operazione Libro Nero, Bombardieri: “Diversi incontri tra politici e criminali”

Reggio sconvolta dall’operazione ‘Libro Nero’, imponente inchiesta della Dda di Reggio Calabria contro la cosca Libri. Durante la conferenza stampa in cui sono stati illustrati i dettagli dell’operazione, il procuratore Giovanni Bombardieri ha sottolineato come ci siano stati diversi incontri-summit tra politici e criminali.

“La ‘ndrangheta è anche questo. Questa indagine grazie all’impegno della squadra mobile e del servizio centrale operativo l’ha dimostrato. I collaboratori si sono soffermati in maniera specifica e hanno fatto riferimento a questi soggetti come espressione della cosca Libri. A livello politico è molto significativo. Si sono tenute anche delle cene elettorali sulla ionica, che più che cene sembravano veri e propri summit a cui partecipavano esponenti politici insieme ad esponenti criminali. Voglio precisare che per la vicenda Romeo Sebastiano non è direttamente collegabile alla cosca Libri”, le parole di Bombardieri.

Francesco Messina, direttore centrale Anticrimine della Polizia di Stato, ha dichiarato come sia arrivato il momento “di farsi un esame di coscienza per non incappare in situazioni che sono state già viste in passato e che agevolano le associazioni criminali”.