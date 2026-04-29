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‘Se gli dai una coltellata questo video diventa virale’, sgominata baby-banda del terrore

Sono cinque i giovani coinvolti nell'operazione dei Carabinieri 'Marijoa'. I dettagli dell'operazione

29 Aprile 2026 - 07:14 | Comunicato

carabinieri bbffa

“Se gli dai una coltellata questo video diventa virale”.

È una delle frasi choc emerse nel corso delle indagini che, dalle prime luci dell’alba, hanno portato i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro a eseguire un’ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di cinque giovani, di età compresa tra i 20 e i 22 anni.

Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica diretta dal dott. Emanuele Crescenti, dispone per tre indagati gli arresti domiciliari e per altri due l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Dettagli dell’operazione

L’operazione, sviluppata dai militari della Stazione Carabinieri di Melicucco, scaturisce da un’indagine su gravi episodi di violenza e sopraffazione ai danni di persone vulnerabili. Tra le ipotesi di reato contestate figurano associazione per delinquere, sequestro di persona, atti persecutori, violazione di domicilio, detenzione e fabbricazione di armi e uccisione di animali.

Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11:00 di questa mattina presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria.

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