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Made in Italy, Cirillo accoglie il viceministro Valentini a Palazzo Campanella

'Il brand “Made in Reggio” può diventare uno strumento prezioso per dare riconoscibilità al nostro patrimonio', le parole del Presidente del consiglio

29 Aprile 2026 - 08:11 | Comunicato Stampa

Valentini Cirillo

Il presidente del Consiglio regionale della CalabriaSalvatore Cirillo, ha ricevuto a Palazzo Campanella il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, a margine della conferenza stampa di lancio del brand “Made in Reggio”, promosso dall’onorevole Francesco Cannizzaro.

«È stato un piacere accogliere nella sede del Consiglio regionale il viceministro Valentino Valentini – ha dichiarato il presidente Cirillo – in una giornata significativa per Reggio Calabria e per l’intero territorio metropolitano. La presenza del Governo rappresenta un segnale di attenzione importante verso una realtà che ha grandi potenzialità produttive, imprenditoriali e identitarie».

Nel corso della giornata, il viceministro ha visitato il centro cittadino e avuto modo di conoscere da vicino alcune realtà imprenditoriali del territorio, a partire da quelle legate alla presenza di grandi gruppi industriali come Hitachi, attorno alla quale si muove una filiera importante fatta di imprese, competenze, professionalità e lavoro.

«Reggio Calabria – ha aggiunto Cirillo – non è soltanto una terra da raccontare per le sue bellezze paesaggistiche e culturali, ma anche per la capacità di produrre valore, innovazione e occupazione. Il brand “Made in Reggio” può diventare uno strumento prezioso per dare riconoscibilità a questo patrimonio e per rafforzare l’immagine di un territorio che vuole essere protagonista».

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