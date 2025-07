‘Operazione Nostalgia’: il ritorno al Granillo di Denis. Bellissime le sue parole sulla Reggina e su Reggio

Sarà insieme a tanti altri ex e poi i grandi campioni come Baggio e Totti

Tra i tanti campioni che saranno presenti al Granillo, tra cui Roberto Baggio e Francesco Totti, ci sarà insieme ad altri ex anche l’attaccante German Denis. Il legame con la città di Reggio Calabria è stato fortissimo, queste le sue dichiarazioni: “Ritornare al Granillo per me sarà un’emozione pura, anche se ho giocato poche stagioni, con la maglia della Reggina ho dei ricordi incredibili, abbiamo vinto il campionato e ho realizzato dei gol iconici per un’intera città che vive di calcio.

Ringrazio Operazione Nostalgia per la possibilità di poter riabbracciare Reggio Calabria, sicuramente sabato 6 settembre ritroverò tante facce amiche che hanno esultato insieme a me, ci vediamo al Granillo!“.