‘Operazione Nostalgia’: un altro ex Reggina sarà presente al Granillo

121 presenze con la maglia della Reggina e 5 gol realizzati. Corsa, temperamento e straordinario attaccamento le caratteristiche di Giacomo Tedesco, il centrocampista che ha lasciato una traccia significativa in amaranto e che torna al Granillo per l’attesissimo raduno organizzato da “Operazione Nostalgia“. Da allenatore della Reggina, ha conquistato la salvezza nello spareggio play out contro il Messina.

“Un giocatore che ha scritto pagine importanti con la maglia della Reggina.

Uno degli eroi di quella salvezza clamorosa nel 2006/07.

Una persona che ha dato tanto alla città di Reggio Calabria.

Giacomo Tedesco sarà con noi!

Scenderà in campo sabato 6 settembre al raduno di Operazione Nostalgia a Reggio Calabria“.