‘Operazione Nostalgia’ al Granillo: ci sono novità sul raduno

Con l’ufficializzazione dell’apertura della prevendita, è partito il conto alla rovescia per un grande evento atteso da tutti gli amanti del calcio. C’è una novità che potrebbe riguardare la data, così viene scritto sulla pagina facebook di “Serie A – Operazione Nostalgia”:

“Stiamo valutando di spostare il raduno di una settimana, quindi a sabato 14 giugno, per permettere a più campioni di poter partecipare. In questi giorni stiamo iniziando a contattare i calciatori.

Quali giocatori vorreste vedere al raduno?

Vi chiediamo di scriverci qui sotto il nome del giocatore che vorreste vedere o rivedere allo Stadio Oreste Granillo. Non indicate solo i super big, altrimenti si perde lo spirito del raduno. Gradiremmo leggere anche nomi come Ciccio Cozza o un Emanuele Belardi da Eboli.

Partecipate con entusiasmo

Attendiamo con entusiasmo le vostre risposte e vi leggiamo. Fidatevi di noi, perché quando un super big, che sogna tutta la piazza di Reggio Calabria, ti dice al telefono:

“A Reggio Calabria voglio venire, ma non sono in Italia il 7 giugno, spostatelo al 14 giugno…”.

Tu ci pensi seriamente. Chi sarà questo super big?