RARE, orari speciali per Natale e Capodanno: sushi d’asporto e cocktail fino all’alba – FOTO

Nel cuore di Reggio Calabria, RARE Sushi Cocktail & Restaurant si prepara alle festività con una programmazione speciale degli orari, pensata per accompagnare reggini e visitatori tra Vigilia di Natale e Capodanno, senza rinunciare alla qualità che ha reso il locale di sushi (e non solo) un punto di riferimento in questi anni.

Durante la Vigilia di Natale e la notte di Capodanno, RARE sarà operativo con asporto dalle 12:00 alle 20:00, per chi vuole portare a casa sushi e piatti selezionati. Allo scoccare della mezzanotte, spazio invece al beverage: dalle 00:30 fino all’alba, il locale riapre per cocktail e drink, diventando un punto d’incontro per brindare alle feste nel centro cittadino.

Un calendario che si inserisce in un periodo già intenso per il ristorante di via Zaleuco, noto per una proposta che va ben oltre il sushi tradizionale. Dai roll classici alle numerose varietà di pesce crudo di tutti i tipi, fino alle fritture di pesce in tempura di ogni genere, alle tagliate di pesce.

La cucina di RARE Sushi Cocktail & Restaurant guarda anche a chi non vuole rinunciare ad altri sapori: primi piatti in stile giapponese o all’italiana, e una proposta di carne che completa l’identità del locale. Dalla bistecca Rare al pollo in tempura, passando per il Beef Nigiri con carni selezionate.

Particolare attenzione è riservata anche alle esigenze alimentari, con un menù gluten free dedicato.

Per tutte le altre date del periodo natalizio, RARE continuerà ad accogliere i clienti con i consueti orari. Le festività diventano così l’occasione per vivere il locale in una veste diversa, tra asporto, cocktail e lunghe notti nel centro di Reggio Calabria.

RARE Sushi Cocktail & Restaurant si trova in Via Zaleuco, 7. RC

Disponibile il servizio di asporto ed anche a domicilio tramite Flashfood e Glovo.

Per rimanere sempre aggiornato segui le pagine Facebook ed Instagram.