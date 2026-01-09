Al via il servizio-navetta che collegherà la stazione di Locri all’ospedale: corse e fermate

A partire da lunedì 12 gennaio 2026, prenderà ufficialmente il via il nuovo servizio navetta che collegherà la stazione ferroviaria di Locri all’Ospedale di Locri (e viceversa). Il servizio prevede 26 collegamenti quotidiani tra andata e ritorno, con la prima corsa alle ore 6:00 e l’ultima alle 19:22. I capolinea delle partenze saranno situati presso la Stazione FS di Locri e l’Ospedale di Locri, con fermate intermedie previste anche a Piazza don Bosco e in Via Garibaldi, nei pressi dell’incrocio con la via Cosmano.

Un servizio sperimentale per i soggetti fragili

Il servizio, attivato in via sperimentale, è destinato a tutti i soggetti fragili che necessitano di accedere al Servizio Sanitario Pubblico. Questo permetterà loro di raggiungere l’ospedale con maggiore facilità e autonomia, in particolare per coloro che si spostano con mezzi pubblici (treni o autobus di linea). La navetta garantirà un collegamento più comodo e diretto per raggiungere il Nosocomio locrese.

Collaborazione tra gli ambiti territoriali di Locri e Caulonia

Il servizio di collegamento tra la stazione e l’ospedale è stato istituito grazie alla collaborazione tra l’Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Locri e l’ATS di Caulonia. A seguito di un’indagine di mercato preliminare, la gestione del servizio è stata affidata alla ditta Autolinee Audino Venturino di Locri, che si occuperà dei collegamenti, integrandosi con le corse già previste sulla tratta “da e verso Gerace” da parte di Autolinee Federico.

L’iniziativa promossa dal sindaco di Locri

Il Sindaco di Locri, Giuseppe Fontana, che ricopre anche il ruolo di Presidente dell’ATS di Locri, ha fortemente voluto l’istituzione del servizio. In collaborazione con il Sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, Presidente dell’ATS della zona Nord della Locride, sono stati individuati i fondi necessari per il lancio del servizio a tariffa agevolata. Il progetto è stato sviluppato attraverso un percorso condiviso tra gli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali di Locri e Caulonia, che si sono uniti per garantire l’avvio della navetta.