L’Orchestra giovanile di Laureana conquista tutti. Metsola: ‘L’Europa è orgogliosa di voi’

Un riconoscimento prestigioso che arriva dalle più alte istituzioni europee. L’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello riceve la lettera d’encomio della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, dopo la straordinaria affermazione ottenuta lo scorso luglio al The World Orchestra Festival di Vienna 2026.

L’Associazione Culturale “Paolo Ragone” di Laureana di Borrello ha ricevuto in data odierna la missiva firmata dalla massima autorità dell’Europarlamento, un’attestazione che rappresenta un ulteriore motivo di orgoglio per il percorso artistico ed educativo portato avanti negli anni.

L’orchestra calabrese, protagonista di un risultato storico, aveva conquistato il Premio di Platino nella dodicesima edizione della manifestazione internazionale dedicata alle orchestre giovanili.

Un successo che ha portato il nome di una piccola comunità della provincia di Reggio Calabria sul palcoscenico musicale internazionale.

Nella lettera, la presidente del Parlamento europeo ha rivolto le proprie congratulazioni ai giovani musicisti:

“Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni ai giovani musicisti dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello per il risultato conseguito in occasione della dodicesima edizione del World Orchestra Festival di Vienna.

Il Premio di Platino rappresenta un importante riconoscimento del talento, dell’impegno e della passione che questi giovani hanno saputo esprimere attraverso la musica.

Le mie congratulazioni vanno anche al Maestro Maurizio Managò per il riconoscimento ricevuto per la direzione d’orchestra e per la nomina nel Comitato Artistico del Festival, al Maestro Alessio Giordano per il premio come miglior solista e all’Associazione “P. Ragone”, che negli anni ha sostenuto questo prezioso percorso educativo e artistico.

La musica ha una straordinaria capacità di unire persone, generazioni e culture diverse. È anche questo lo spirito dell’Unione europea: popoli con storie e tradizioni diverse che scelgono di costruire qualcosa insieme, facendo della propria diversità una forza. Come in un’orchestra, è dall’ascolto reciproco e dal contributo di ciascuno che nasce qualcosa di più grande.

Il vostro successo porta con sé proprio questo messaggio e dimostra come il talento dei nostri giovani possa contribuire a mantenere vivo il patrimonio culturale europeo e a proiettarlo verso il futuro. L’Europa è orgogliosa di voi e voi, a vostra volta, potete essere orgogliosi di rappresentare nel mondo il meglio della cultura europea.

A tutti voi rivolgo i miei migliori auguri affinché questo prestigioso traguardo sia soltanto una delle tante tappe di un percorso ricco di nuove soddisfazioni e successi”.