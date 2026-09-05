Governo Meloni, Irto: ‘Longevità unico record. Lascia un’Italia a pezzi’

Nel giorno in cui il governo guidato da Giorgia Meloni raggiunge il primato di esecutivo più longevo della storia repubblicana guidato da una donna, da Reggio Calabria arriva l’affondo del centrosinistra.

A lanciarlo è il senatore e segretario regionale del Pd Nicola Irto, intervenuto alla presentazione della candidatura di Frank Benedetto alle elezioni suppletive del 27 e 28 settembre nel collegio uninominale U05.

Il tema dell’unità del centrosinistra torna centrale nelle parole di Irto, che individua proprio nelle divisioni del passato uno degli errori principali dello schieramento progressista.

“Quello che noi non dobbiamo fare e non faremo è quello di dividerci, perché nel 2022 ci siamo divisi e ci siamo trovati Giorgia Meloni al Governo”, ha dichiarato il segretario regionale dem.