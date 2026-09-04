Terremoto in Calabria: scossa avvertita in diversi Comuni

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata questa sera alle 21:31 nel Cosentino.

L’epicentro del sisma è stato localizzato a circa 3 chilometri a ovest di Castiglione Cosentino, a una profondità di 9 chilometri.

La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione a Cosenza e in diversi comuni del Tirreno cosentino. In molti, soprattutto nel capoluogo, sono scesi in strada per la paura.

Al momento non si registrano danni a persone o cose. Nelle prossime ore saranno comunque effettuate verifiche sul territorio da parte della Protezione civile e degli enti competenti.

Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha spiegato all’ANSA che sono previste ricognizioni per valutare eventuali conseguenze del movimento sismico.

Fonte: Ansa Calabria