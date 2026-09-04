Suppletive Reggio, Benedetto: ‘La politica deve stare tra la gente. Porteremo le istanze del territorio a Roma’

La sfida delle elezioni suppletive del 27 e 28 settembre a Reggio Calabria entra nel vivo e il centrosinistra punta sul rapporto diretto con il territorio. Dopo la presentazione ufficiale della candidatura sostenuta dal campo largo, Frank Benedetto affida a CityNow un messaggio politico da candidato.

Il medico reggino, scelto dalla coalizione progressista per la corsa al seggio della Camera dei Deputati lasciato libero dopo l’elezione di Francesco Cannizzaro a sindaco, rivendica il valore di una candidatura nata dal confronto tra diverse forze politiche.

“Ho avuto l’onore di ricevere questa candidatura dal campo largo e l’ho accettata con vero entusiasmo”, ha spiegato Benedetto.

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“La politica deve stare accanto ai cittadini”

Al centro delle parole del candidato c’è il tema della presenza sul territorio. Benedetto sottolinea come il ruolo della politica debba partire dall’ascolto dei problemi quotidiani dei cittadini.

“È molto difficile cercare di risolvere i problemi del territorio se non si sta a tutti i livelli. Questa è l’espressione di cosa la politica deve fare sul territorio”.

Un concetto che diventa il filo conduttore della sua campagna elettorale: una politica capace di stare vicino alle comunità e trasformare le esigenze locali in proposte concrete.

“Bisogna stare assieme, affrontare i problemi della gente e cercare di risolverli. C’è tanto bisogno nel nostro territorio che ci sia una politica al servizio del cittadino”.

“Porteremo le istanze di Reggio in Parlamento”

Benedetto guarda quindi al ruolo parlamentare come strumento per dare voce alle necessità di Reggio Calabria e della sua provincia.

“Noi stiamo facendo questo. Vogliamo tornare ad essere protagonisti di quello che possiamo realizzare sul nostro territorio e portare le loro istanze a livello romano in Parlamento”.

Per il candidato del campo largo, la sfida delle suppletive rappresenta dunque l’occasione per riportare il territorio al centro dell’agenda politica nazionale.

“Le istanze devono essere discusse e soprattutto devono essere affrontate con soluzioni immediate”.

Il campo largo prova a trasformare l’unità in consenso

Il centrosinistra calabrese sembra aver fatto tesoro degli errori del passato e, a questa tornata elettorale, ha scelto di presentarsi compatto di fronti agli elettori ed agli sfidanti. La coalizione riunisce Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e altre forze progressiste, puntando su un profilo civico.

Dall’altra parte la partita vede il centrodestra schierato con Fabio Roscioli, completano il quadro della competizione per il collegio uninominale di Reggio Calabria, Domenico Giannetta per Futuro Nazionale e Francesco Toscano per Democrazia Sovrana Popolare.

Il voto del 27 e 28 settembre sarà quindi anche un test politico per gli schieramenti, in una sfida dove il tema del radicamento territoriale è destinato a essere uno dei principali terreni di confronto.