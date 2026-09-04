Reggio, Cannizzaro ufficializza il nuovo Capo Segreteria: è Giuseppe Camera
"La scelta del Sindaco Cannizzaro rappresenta una conferma concreta e tangibile della sua volontà di investire sulle nuove generazioni e, in particolare, sui giovani professionisti reggini, valorizzandone competenze, energie e capacità"
04 Settembre 2026 - 20:25 | Comunicato Stampa
“Il Sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha scelto Giuseppe Camera come suo Capo Segreteria.
Avvocato, 29 anni, cultore della materia di Diritto tributario presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Ha maturato esperienza politica e organizzativa come Segretario di Forza Italia Giovani della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
È stato inoltre segretario particolare del Segretario generale presso il Consiglio regionale della Calabria. Il suo percorso coniuga esperienza professionale, politica e istituzionale.
Una scelta nel segno delle nuove generazioni
La scelta del Sindaco Cannizzaro rappresenta una conferma concreta e tangibile della sua volontà di investire sulle nuove generazioni e, in particolare, sui giovani professionisti reggini, valorizzandone competenze, energie e capacità”.
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