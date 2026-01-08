Maltempo a Reggio: ordinanza di sospensione delle attività didattiche per una scuola

Le precipitazioni nevose e il ghiaccio formatosi sulle strade hanno reso impraticabili gli accessi alla struttura. L'ordinanza del sindaco

A causa delle avverse condizioni meteorologiche e dei disagi causati dalla neve e dal ghiaccio che hanno interessato le strade di accesso, il Sindaco di Reggio Calabria ha disposto la sospensione delle attività didattiche per la giornata del 9 gennaio 2026 di una scuola.

Il provvedimento riguarda il plesso scolastico di Santa Venere dell’Istituto Comprensivo Statale “Nosside – Pythagoras – Moscato”, che si trova a circa 1100 metri sul livello del mare.

Secondo quanto comunicato dal Dirigente Scolastico con le note urgenti del 8 gennaio 2026, le precipitazioni nevose e il ghiaccio formatosi sulle strade hanno reso impraticabili gli accessi alla struttura, creando gravi difficoltà per i mezzi di trasporto e per il personale scolastico e le scolaresche.

Pertanto, la chiusura del plesso si estenderà a tutta la giornata del 9 gennaio, con la sospensione delle attività didattiche. La decisione è stata presa al fine di tutelare la sicurezza di studenti e personale.

L’ordinanza, firmata dal Sindaco, ha effetto immediato e si applica esclusivamente al plesso di Santa Venere.