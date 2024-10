Fase 2 in Calabria, Cannizzaro: ‘Santelli ha fatto la scelta migliore. Non si può rimanere blindati’

Preciso che non è un “libera tutti”: la Calabria resta chiusa nei suoi confini con le altre Regioni. Rimangono purtroppo ancora chiusi negozi e attività che non si possono svolgere all’aperto: la tutela della salute dei cittadini resta al primo posto”.

A scriverlo, in un lungo post su Facebook è il deputato reggino, Francesco Cannizzaro.A proposito dell’ordinanza emessa nella tarda serata di ieri, riguardante la fase 2 della nostra regione, il politico afferma:

Forse in molti hanno dimenticato che il problema di quest’emergenza è il contagio, non il coprifuoco. Oggi è la scienza che consente alla Calabria di riaprire: abbiamo un tasso di contagio di 0,6, siamo la Regione meno colpita d’Italia ed è quindi sacrosanto che, con tutte le cautele del caso, indossando guanti e mascherine come quando andiamo al supermercato, si inizi a fare anche qualche altra cosa. Piano piano, gradualmente, con fiducia nei confronti dei cittadini che si sono dimostrati molto responsabili fino ad oggi e che sono convinto lo saranno anche da qui in avanti”.

Cannizzaro prosegue:

“Sorprende vedere qualche sindaco, rigorosamente di sinistra, che si oppone a questa scelta per fare battaglia politica: fino a ieri facevano pressioni sulla Regione affinchè facesse rientrare in Calabria i fuori sede dal focolaio di Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna (!!!), e adesso si scandalizzano come se questa parziale, graduale e ragionevolissima riapertura possa provocare un’apocalisse. Dovrebbero vergognarsi di speculare politicamente su una situazione così delicata che riguarda la salute dei cittadini.

Jole Santelli ha fatto la scelta migliore: non si può continuare a rimanere blindati senza motivo per un altro mese, altrimenti rischiamo di contare molti più morti per la crisi economica e sociale che per il Coronavirus. Chi governa ha il DOVERE di provare ad evitarlo”.