Allerta meteo a Reggio, scuole chiuse anche domani: firmata l’ordinanza

È arrivata la firma attesa. Il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole a Reggio Calabria anche per domani, venerdì 13 febbraio, dopo la proroga dell’allerta meteo arancione sul territorio. Si tratta del secondo giorno consecutivo di sospensione delle attività didattiche, una decisione presa per motivi di sicurezza legati alle condizioni meteorologiche ancora instabili.

Ordinanza scuole chiuse a Reggio Calabria

L’ordinanza riguarda tutti gli istituti di ogni ordine e grado e i servizi educativi per l’infanzia. La scelta è stata adottata in via precauzionale alla luce delle previsioni che indicano piogge persistenti, vento e possibili criticità idrogeologiche, soprattutto nelle aree più esposte.

Non solo Reggio: stop alle lezioni in altri comuni

La misura non riguarda soltanto il capoluogo. Anche altri centri della provincia hanno deciso di chiudere le scuole per la giornata di domani. Tra questi figurano Cinquefrondi, Palmi e Gioia Tauro, dove i sindaci hanno adottato provvedimenti analoghi dopo l’aggiornamento dei bollettini meteo.

